Protesto bloqueia Linha Verde Norte, no Bairro Alto

(foto: PRF/Divulgação)

Um protesto bloqueia na tarde desta sexta (26) Linha Verde Norte, sentido São Paulo no Bairro Alto. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e o trânsito é complicado no local. Segundo a Pollícia Rodoviária Federal (PRF), é um p protesto dos revendedores de gás contra a venda direta do vale gás no supermercado, conforme lei estadual aprovada no Paraná.

No momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aguarda dos bombeiros para apagar incêndio e liberar totalmente as duas faixas.