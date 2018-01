Oficina de Música tem concertos gratuitos, de roda de samba a recital de piano

(foto: SMCS)

Com uma intensa programação, a Oficina de Música de Curitiba, que começa neste sábado (27/1) vai oferecer uma diversidade de concertos gratuitos ao público nos mais variados estilos, passando por roda de samba e recital de piano a concerto de música antiga e da Camerata Antiqua de Curitiba.

As apresentações serão realizadas na Capela Santa Maria, Teatro do Paiol, Memorial de Curitiba e na Comunidade Luterana Igreja de Cristo.

Apresentações gratuitas da Oficina de Música:

28 DE JANEIRO (DOM)

BIG BELAS BAND

Horário: 11h

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Regência: Renan Taveira, Rodrigo Gogola

Coordenação Musical: Marco Aurélio Koentopp

Dancing in the street - Marvin Gaye/ Ivy Hunter/ William Stevenson, Nova Bossa - Michael Philip Mossman, Buckjump - Troy Andrews/ Mike Ballard, Caravan - Duke Ellington/ Irving Mills/ Juan Tizol, Café Rio - Michael Philip Mossman, Fly me to the moon - Bart Howard, Take the train - Billy Strayhorn, September - 5ª Dimension

CONCERTO COM O CORAL SANEPAR

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Regente: Dirceu Saggin

Regente auxiliar: Cristiane Alexandre

No programa obra de compositores brasileiros como: Almir Sater e Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Elomar Figueira de Melo, Geraldo Vandré, Almir Sater e Paulo Simões, Tribalistas.

RECITAL DE VIOLÃO COM WALMOR BOZA

Horário: 17h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Programa: John Dowland - Tarleton’s Resurrection, Sir John Smith, His Almain, Dowland’s First Galliard, Heitor Villa-Lobos - 5 prelúdios para Violão, Joaquín Turina - Fandanguillo Op. 36, Lennox Berkeley - Sonatina para violão Op. 51, Regino Sainz de la Maza - Tres piezas españolas.

29 DE JANEIRO (SEG)

RODA DE SAMBA NO MEMORIAL

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

A roda será aberta para canjeiros interessados em participar. Convidado: Ricardo Salmazo

30 DE JANEIRO (TER)

RODA DE SAMBA NO MEMORIAL

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidada: Mãe Orminda

31 DE JANEIRO (QUA)

MÚSICA ANTIGA. CANÇÕES DE DOWLAND E PURCELL

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Recital de canto e alaúde. Rodrigo del Pozo – tenor e William Carter - teorba e guitarra barroca, James Johnstone - cravo

31 DE JANEIRO (QUA)

RODA DE SAMBA NO MEMORIAL

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Léo Fé

01 DE FEVEREIRO (QUI)

RODA DE SAMBA NO MEMORIAL

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Luis Rolim

02 DE FEVEREIRO (SEX)

RODA DE SAMBA NO MEMORIAL

Horário: 18h30

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Convidado: Claudio Peba

03 DE FEVEREIRO (SÁB)

MÚSICA ANTIGA. QUARTETO DE CORDAS CLÁSSICO – A PRIMEIRA ESCOLA VIENENSE HAYDN E BEETHOVEN

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Professores: Rodolfo Richter, Rebeca Huber, David Wish, Jennifer Morsches

03 DE FEVEREIRO (SÁB)

Recital de alunos da classe de violão

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Direção Musical: Fábio Zanon

04 DE FEVEREIRO (DOM)

GÊNESIS - ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO

Horário: 11h

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Regência: Vagner Gonçalves Franco

Programa: obras para orquestra de metais. Fire in the blood - Paul Lovatt-Cooper, Turris Fortissima - Steven Ponsford, Fanfarre of praise - Robert Redhead, Song of hope - Peter Meechan

Solistas: Bruno Paulus, Enrique Felix, Thiago Lira. Let There be light - Steven Ponsford, Shine down - Andrew Blyth

04 DE FEVEREIRO (DOM)

CAMERATA ANTIQUA. DIÁRIO MUSICAL DE UMA BAILARINA

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Regência: Mara Campos. Participação de alunos do Projeto Dorcas e Suzuki

05 DE FEVEREIRO (SEG)

ENCERRAMENTO DA CLASSE DE PERCUSSÃO

Horaário: 17h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Professores: Fernando Rocha. Assistente Leonardo Gorosito

06 DE FEVEREIRO (TER)

A PLENOS PULMÕES - Trio de Saxofones

Horário: 12h

Local: Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309 - Centro)

Rodrigo Capistrano (saxofone soprano), Simon Mahieu (saxofone alto) e Micael Felipe da Silva (saxofone barítono).

Programas: Trio Sonatas de Johann Sebastian Bach

06 DE FEVEREIRO (TER)

RECITAL DE PIANO

Horário: 16h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Encerramento das classes das professoras de piano Cristina Ortiz e Olga Kiun

07 DE FEVEREIRO (QUA)

CONCERTO FINAL DAS CLASSES DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA

Horário: 17h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Classes dos professores Flo Menezes e Maurício Dottori. Participação especial dos professores Rogério Wolf (flauta) e Fernando Rocha (percussão)

08 DE FEVEREIRO (QUI)

MARATONA MUSICAL

Horário: das 14h às 19h

Local: Teatro Paiol (Praça Guido Viaro – Prado Velho)

Encerramento das classes dos cursos de MPB

08 DE FEVEREIRO (QUI)

ENCERRAMENTO DAS CLASSES DE MÚSICA ANTIGA. CLAUDIO MONTEVERDI – TRECHOS DO IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA

Horário: 18h

Local: Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro)

Direção musical: Rodolfo Richter