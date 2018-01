A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), realiza no dia 04 de fevereiro, às 7 horas, um Treino de Corrida de Rua, ritmo de prova ou livre. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site aqui. A saída será do CSU e segue o percurso do Guajuvira.

De acordo com a SMEL, o vento tem como objetivo motivas as pessoas a praticar atividade física, não tendo caráter de competição. Dessa forma, cada um faz o seu treino e a organização dará o apoio que os participantes precisarem.

A corrida terá distância de 6km, 10km, 18km e 21km. Haverá também caminhada de 6km, cronometragem com chip, postos de hidratação, batedor do trânsito, espaço com banheiros, local para tendas e hidratação pós-treino com frutas, água e sucos. O evento conta com o apoio da Assessocor Assessoria Esportiva e do Grupo de treino Unidos e Fortes.