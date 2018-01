Atlético-MG aciona Fred e cobra R$ 10 milhões por ida ao Cruzeiro

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG move uma ação contra Fred a fim de solicitar o pagamento da multa de R$ 10 milhões pela assinatura com o Cruzeiro. A informação foi confirmada pela reportagem com Francis Melo, empresário do jogador. O time alvinegro também já divulgou o fato por meio de seu site oficial. O ex-clube do camisa 9 ingressou com ação de execução na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF contra o jogador. O Atlético cobra a multa de R$ 10 milhões assumida no documento de rescisão do atleta, assinado em 18 de dezembro de 2017. Segundo a cláusula, o atleta teria a responsabilidade de pagar o montante no dia seguinte à publicação de seu vínculo com o Cruzeiro. Em nota oficial, o Atlético confirma a existência da ação, mas evita dar detalhes do fato: "O clube se abstém de informar detalhes da referida ação considerando que os procedimentos da Câmara são confidenciais (artigo 38 do regulamento da CNRD)", diz o documento assinado pela cúpula alvinegra. Francis Melo, empresário do centroavante, também confirma o fato. Perguntado sobre a ação pela reportagem, ele disse: "Sim, o Atlético executou a ação". O jornal "O Tempo", de Belo Horizonte, publicou uma carta de Fred ao Cruzeiro. No documento, assinado pelo atleta e pelo presidente Wagner Pires de Sá, o centroavante avisa que não gostaria de arcar com a multa e pede ao clube para pagar o montante ao arquirrival. O clube celeste acata o pedido do atleta. Seguem, abaixo, alguns trechos da carta de Fred publicada pelo jornal: "A multa pedida soma R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Além disso, o Atlético incluiu, no Termo de Resilição Contratual, que, caso haja a possibilidade de transferência para o Cruzeiro, Fred deveria noticiar o Atlético sobre a condição colocada para que o jogador se obrigue "solidariamente ao pagamento da aludida indenização". Mais ainda, eu [Fred] gostaria de pontuar que o Cruzeiro será sempre uma das opções de que poderia cogitar na minha carreira. Entretanto, para que possamos caminhar para negociações, devo deixar claro que não estaria disposto a me expor ao pagamento da penalidade mencionada de alguma maneira, já que esta circunstância seria desastrosa para o futuro meu e de minha família. Desse modo, caso diante desta situação Vossas senhorias tenham interesse em prosseguir em conversas para uma possível contratação, eu gostaria de estabelecer desde logo que eu só me disporia a seguir para o Cruzeiro com o compromisso irrevogável e irretratável de que o Cruzeiro será o único responsável pelo pagamento da multa estipulada pelo Atlético, devendo me manter indene a todo momento e me colocar como obrigado por esse pagamento. Sendo aceitável para o Cruzeiro assumir isoladamente o pagamento da multa, sem impugná-la, podemos nos reunir para discutir para discutir o futuro".