Justiça manda prefeitura de SP abrir envelopes da PPP de iluminação

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a abertura de envelopes da PPP (Parceria Público-Privada) de iluminação pública em São Paulo ocorra nesta segunda-feira (29). Os dois concorrentes do certame são os consórcios FM Rodrigues/CDL e Walks —esta última é favorita a levar o contrato, de R$ 7,2 bilhões e duração de 20 anos. A PPP, inicialmente anunciada em 2015 pelo então prefeito Fernando Haddad (PT-SP), é alvo de um imbróglio judicial desde 2016. Neste ano, a FM Rodrigues questionou as garantias da concorrente Walks. A estimativa é que a parceria reduza os gastos com iluminação da prefeitura de atuais R$ 17 milhões por mês para R$ 8,5 milhões, com a possibilidade de as empresas vencedoras proverem wi-fi e instalarem sensores inteligentes nos postes. O consórcio Walks afirmou que não se manifestará no processo, "cabendo ao outro concorrente, se entender necessário, recorrer", diz a nota. "O Consórcio Walks espera que a decisão judicial seja cumprida, decretando o fim de um processo licitatório arrastado e que vem causando prejuízos incalculáveis ao erário público e à população da cidade de São Paulo", completa. Procurada, a FM Rodrigues não se manifestou imediatamente.