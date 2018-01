Após dias de calor recorde, São Paulo terá fim de semana nublado e com chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria interrompeu, nesta sexta-feira (26), uma sequência de dias ensolarados na capital paulista. Ainda por conta dela, o final de semana deve começar com tempo nublado e chuvoso, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. Nesta semana, o órgão registrou a temperatura mais alta do ano por três dias seguidos. A máxima chegou a 32,7°C na segunda (22), 33,3°C na terça (23) e 33,5°C na quarta (24). Como o balanço se refere a temperatura média, algumas regiões registraram índices ainda maiores, como a Freguesia do Ó, que chegou a 36,1°C na quarta. Com a chegada da frente fria, o dia começou nublado nesta sexta e algumas regiões registraram chuvas fracas entre a manhã e o início da tarde. Já os termômetros marcaram máxima média de 23,9°C -a média de temperatura máxima do CGE para janeiro é de 28,4°. A frente fria começa a se afasta no sábado (27), mas o céu deverá continuar nublado e com potencial para chuvas leves e garoas, principalmente no início e final do dia. A previsão aponta os termômetros oscilando entre 18°C e 25°C. O aumento de nuvens é esperado também para o interior do Estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Apesar disso, o calor prevalecerá em cidades como Ribeirão Preto, que terá máxima de 34°C; Bauru, que terá máxima de 30°C; e Sorocaba, que terá máxima de 26°C. No domingo (28), o sol volta a aparecer na capital paulista, mas ainda entre muitas nuvens, e a temperatura deve subir gradualmente. Os termômetros marcarão entre 19°C e 28°C, e pode haver chuvas fortes à tarde.