Coritiba inicia, contra o União Beltrão, sequência difícil de jogos

Sandro Forner: "A dificuldade é ajustar a equipe com pouco tempo de treino" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Coritiba enfrenta o União Beltrão neste domingo (28), em Francisco Beltrão, pela 3ª rodada da Taça Dionísio Filho – equivalente ao 1º turno do Campeonato Paranaense. A partida marca o início da sequência difícil que o time da Capital terá na competição: serão três jogos fora de casa e um clássico contra o Atlético.

O primeiro dos jogos fora de casa é o deste domingo, em Francisco Beltrão, contra o União. Depois, o Coritiba recebe o Atlético, na quarta rodada. Depois, pegará o Londrina, no estádio do Café, e o Toledo, no 14 de Dezembro.

Pior que a sequência difícil é ter a consciência que o time não aproveitou os dois jogos teoricamente mais fáceis na Taça Dionísio Filho. Na estreia, o Coritiba empatou com o Prudentópolis em casa. Depois, no mesmo Couto Pereira, empatou com o Rio Branco, seu maior freguês na história. Nos dois casos, os coxas-brancas saíram atrás no placar e sofreram para arrancar um empate em 1 a 1.

“A dificuldade é ajustar a equipe com pouco tempo de treino. Estou tentando aproveitar as características dos jogadores”, disse o técnico Sandro Forner. “Todos têm mostrado vontade, mas temos que melhorar muito”, admitiu.

Na Taça Dionísio Filho, os times enfrentam equipes do outro grupo do Campeonato Estadual. Os dois melhores de cada chave disputam as semifinais. No segundo turno, a Taça Caio Júnior, os times enfrentam os adversários do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais do returno. A final do Estadual será entre os campeões desses dois turnos. No momento, o Coritiba está em 4º lugar entre os 6 times do grupo, com 2 pontos.

Apesar dos dois tropeços, Forner deverá manter a base da equipe para este domingo. A exceção é o zagueiro Walisson Maia, que está em negociações com o Vitória. A tendência é que Romércio entre na zaga – mesmo porque o recém-contratado Alex Alves, ex-Paraná e Goiás, ainda não tem condições legais de jogo. Já o meia Matheus Galdezani, cuja permanência era dúvida, teve o nome publicado nesta sexta-feira (26) no Boletim Informativo Diário da CBF, mas ainda não deverá ser escalado.

Adversário

O União Beltrão trouxe quatro reforços, que foram regularizados até esta sexta-feira (26): o zagueiro Spice, o meia Júlio Pacato e os atacantes Welison e Rodolfo. Contudo, o técnico Ivair Cenci não deu pistas sobre se vai utilizá-los. Sabe-se apenas que o lateral Thiaguinho cumprirá suspensão. Biro-Biro deve entrar em seu lugar.

União Beltrão x Coritiba

União Beltrão: Marcos Paulo; Wellington Monteiro, Paulo Henrique, Casimiro, Edson Junior e Biro-Biro; Sato, Sorbara e William; Marquinhos Cambalhota e Lucas Vieira. Técnico: Ivair Cenci

Coritiba: Wilson; César Benitez, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; João Paulo, Simião, Ruy, Yan Sasse e Guilherme Parede. Kléber. Técnico: Sandro Forner

Árbitro: Leonardo Sigari Zanon

Local: Estádio Anilado, em Francisco Beltrão, domingo, às 17 horas