Paula ganha poder do veto no 'BBB 18' e poderá alterar paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta sexta-feira (26), uma dinâmica no "BBB 18" deu o poder de veto à participante Paula. Na prova, os confinados se sentaram em uma mesa redonda com várias tortas de chantilly e tinham que acertar as tortas na cara dos colegas. Cada um poderia levar no máximo três tortas. O último a se sujar seria o vencedor. A vencedora foi Paula, que com isso poderá alterar o paredão de domingo (28). A ex-atleta também teve que escolher dois colegas para cumprirem o castigo do monstro. Ela escolheu Kaysar e Jacqueline, que tiveram que se fantasiar de "farofeiros de praia", com direito a samba, isopor, cerveja e piquenique.