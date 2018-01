Com Leo no gol, Atlético faz duelo de líderes contra o Cianorte

O técnico Tiago Nunes, do Atlético. “Temos que fazer por merecer dentro de campo para tentar superá-los”. (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Atlético enfrenta o Cianorte neste sábado (27), na Arena da Baixada, pela 3ª rodada da Taça Dionísio Filho – equivalente ao 1º turno do Campeonato Paranaense. O time da Capital tenta a terceira vitória seguida na competição num duelo entre os líderes dos grupos A (Cianorte) e B (o próprio Atlético) e conta com praticamente a mesma base dos outros jogos. Haverá apenas duas mudanças, e uma delas é por opção do treinador Tiago Nunes: a entrada de Leo no gol.

Leo foi o goleiro do Atlético na estreia, em que o time derrotou o Maringá por 2 a 1. No jogo seguinte, o escalado foi Santos – e ele defendeu um pênalti na vitória de 3 a 0 sobre o Paraná Clube. Desta vez, Leo será o escolhido. Santos, por sua vez, deverá ser o dono da posição na estreia do Atlético na Copa do Brasil – o time enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul (RS), na próxima terça-feira (30).

A outra mudança será na zaga: Emerson, ex-Coritiba, será titular, uma vez que Leo Pereira foi expulso diante do Paraná e cumprirá suspensão. “Ficamos felizes em poder repetir a base da equipe, mas contamos com todos os atletas, pois estão todos preparados caso sejam requisitados”, falou Nunes.

Se o Atlético é líder do grupo B, com 6 pontos, o Cianorte lidera o grupo A, com 4 pontos. “Será um jogo muito difícil, contra uma equipe muito bem armada defensivamente, com transição rápida e jogadores experientes”, avaliou o técnico Tiago Nunes. “Temos que fazer por merecer dentro de campo para tentar superá-los”.

Adversário

O técnico do Cianorte, Marcelo Caranhato, não tem problemas de desfalques para o jogo deste sábado, contra o Atlético. Ele deve manter a mesma equipe que derrotou o União Beltrão na última quarta-feira (24).

ATLÉTICO x CIANORTE

Atlético: Leo; Cascardo, Zé Ivaldo, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães, João Pedro, Yago e Bruno Guimarães; Ederson. Técnico: Tiago Nunes

Cianorte: Silvio; Germano, Montoya, Marcão e Filipe Ramón; Carrilho, Sidney, Maikinho, Rafael Xavier e André Luis; Neto Costa. Marcelo Caranhato

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Local: Arena da Baixada, sábado, às 17 horas