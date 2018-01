Paraná traz lateral e atacante e chega a 17 reforços

Thiago Santos, Wesley Dias e Lucas Fernandes (foto: Divulgação / Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou nesta sexta-feira (26) o 16º reforço para esta temporada, o atacante Thiago Santos, 27 anos. Ele estava no Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, e foi apresentado nesta sexta-feira, junto com os recém-contratados Wesley Dias (volante) e Lucas Fernandes (atacante), no CT Ninho da Gralha.

Além disso, o clube paranaense está perto de confirmar o lateral-esquerdo Mansur, 22 anos, que vem por empréstimo. O Atlético-MG, dono dos direitos econômicos do jogador, cedeu-o até o fim deste ano. Seria o 17º reforço no ano.

Com Thiago Santos e Mansur, o Paraná chegou a 17 contratações neste ano. Os outros são os goleiros Luís Carlos (ex-Vila Nova) e Thiago Rodrigues (ex-Figueirense), os laterais Alemão (ex-Inter) e Marcelo Baez (ex-Guaraní-PAR), os zagueiros Charles (ex-Joinville), Neris (ex-Sport), Márcio (ex-Coritiba) e Rafael Nascimento (ex-Rio Preto), os volantes Torito González (ex-Cerro Porteño), Alex Santana (ex-Inter) e Wesley Dias (ex-Estoril-POR), o meia João Paulo (ex-Santa Cruz) e os atacantes Diego Gonçalves (ex-Inter), Lucas Fernandes (ex-Atlético-PR) e Zé Carlos (ex-CRB).

Nesta sexta-feira (26), os nomes de Lucas Fernandes e Wesley Dias apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, eles terão condições de enfrentar o Londrina, neste domingo (28), pela 3ª rodada da Taça Dionísio Filho – equivalente ao primeiro turno do Campeonato Paranaense. Thiago Santos, por sua vez, ainda não teve o nome publicado no BID.