Grêmio indica time com quatro mudanças para tentar primeira vitória no Gaúcho

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio vai mudar para tentar, enfim, vencer no Campeonato Gaúcho. No treino desta sexta-feira (26), César Bueno promoveu três mudanças na escalação e mais uma alteração na formação de olho no jogo contra o São José-POA. O time de transição do Tricolor trabalhou sem Guilherme Guedes, Jean Pyerre e Isaque na equipe titular. Na lateral esquerda, entrou Leo Gomes. No meio-campo, Alisson ganha oportunidade e, no ataque, apareceu Dionathã. Na segunda parte do treino ainda foram testados Thonny Anderson e Isaque. Com as alterações, o Grêmio também esboçou uma formação diferente. Nas três primeiras rodadas do estadual, o Tricolor partiu do esquema 4-1-4-1. Agora deve adotar o 4-2-3-1. O time montado: Bruno Grassi; Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Léo Gomes; Balbino, Matheus, Pepê, Lima e Alisson; Dionathã. Até aqui, o Grêmio acumula um empate e duas derrotas. Em todas as partidas, o time formado por jovens e reforços recém-contratados saiu na frente e cedeu o empate ou a virada. No domingo, o Grêmio encara o São José-POA, no estádio Passo D'Areia, às 17h (Brasília).