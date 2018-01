Sabrina Sato virá sozinha à frente da bateria da Gaviões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 36, vira à frente da bateria da escola de samba Gaviões da Fiel. A apresentadora já é madrinha da Ritimão e deve ser o grande destaque com o afastamento da rainha, Tati Minerato, e da imperatriz, Renata Teruel. O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida afirmou que tomou essa decisão após a briga entre Minerato e Teruel durante o ensaio técnico na noite desta quinta (25) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. "Agradecemos a dedicação de ambas aos Gaviões, mas a postura demonstrada ontem não condiz com os princípios da escola, que se dedica a levar à avenida um Carnaval perfeito tecnicamente e cheio de alegria", disse, em nota, a escola de samba. Em um vídeo que circula na web, as duas trocam empurrões e tapas durante o ensaio no Anhembi. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. A reportagem entrou em contato com Minerato e Teruel, mas não obteve retorno até as 19h. Minerato desfila há oito anos como rainha da escola. A irmã e ex-"A Fazenda" Ana Paula Minerato é musa da Gaviões da Fiel. Leia a nota oficial da escola de samba Gaviões da Fiel: "O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida informa que, devido ao problema ocorrido durante o seu ensaio técnico na noite de ontem (25), decidiu afastar Tatiane Minerato e Renata Teruel da corte da escola. A bateria Ritimão desfilará com a madrinha Sabrina Sato à sua frente. Agradecemos a dedicação de ambas aos Gaviões, mas a postura demonstrada ontem não condiz com os princípios da escola, que se dedica a levar à avenida um Carnaval perfeito tecnicamente e cheio de alegria. Fizemos um ensaio excelente e vibrante, e seguimos fortes rumo ao Carnaval, certos de que caminhamos lado a lado com a Fiel Torcida para a realização de um desfile inesquecível. Diretoria Grêmio Gaviões da Fiel Torcida"