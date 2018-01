Em estreia de Alexis Sanchez, Manchester United avança na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal contratação do Manchester United para o restante desta temporada, o atacante chileno Alexis Sánchez estreou em grande estilo. Dominando as principais ações ofensivas e com uma assistência para gol, ele foi o destaque na goleada fora de casa da equipe de José Mourinho por 4 a 0 sobre o Yeovil Town, da quarta divisão, nesta sexta-feira (26), pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Garantido na próxima etapa do torneio, o United aguarda o complemento da rodada para conhecer o próximo adversário, que será definido por sorteio. Diante de um adversário frágil, o Manchester United não foi ameaçado, mas também não teve pressa para construir a vitória. E, para manter o controle do jogo, a bola passou a todo momento pelos pés de Sánchez, que começou entre os titulares e atuou por 71 minutos, sendo substituído no segundo tempo por Lingard. Ex-Arsenal, o chileno foi contratado após troca que envolveu também o meia armênio Mkhitaryan. O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, com Rashford, que aproveitou a falha defensiva do Yeovil Town para abrir o placar. Aos 15 da etapa final, Sánchez puxou contra-ataque e serviu Ander Herrera, que chutou cruzado e anotou o segundo. Aos 43, Lingard ampliou em jogada individual. Nos acréscimos, Lukaku confirmou a goleada, ao receber a bola sem marcação na pequena área e mandar para a rede. O United voltará a campo na próxima quarta-feira (31), em clássico contra o Tottenham, no Wembley, em Londres, pelo Campeonato Inglês.