Flamengo e Vasco fazem preparação de luxo no Carioca

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo e Vasco fazem neste sábado (27), a partir das 17h, no Maracanã, um clássico com ritmo de pré-temporada. O time rubro-negro ainda evita usar os titulares usuais por causa da agenda prolongada do último ano, com a finalíssima da Copa Sul-Americana em 13 de dezembro. Nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o clube da Gávea apostou em garotos da base e jogadores que não foram tão utilizados em 2017. Até então, a estratégia dá bons resultados: a equipe lidera o grupo B, com 100% de aproveitamento e classificação encaminhada às semifinais da Taça Guanabara. Os vascaínos, por sua vez, admitem que têm tratado o início do Estadual como um período de testes para a pré-Libertadores —junto com a Chapecoense, será o primeiro brasileiro a estrear nesta edição do torneio. Ainda se recuperando da turbulência provocada por questões políticas, o time da Colina acelera o planejamento de olho no Universidad de Concepción (CHI), adversário na próxima quarta-feira (31). No Carioca, os resultados do clube cruzmaltino ainda estão abaixo do esperado: duas derrotas e apenas uma vitória, o que deixa a equipe sob risco de ficar de fora das decisões do primeiro turno. “Uma vitória deixará o time ainda mais motivado para a estreia na Libertadores. Buscamos sempre melhorar o desempenho e teremos a oportunidade de fazer isso diante de um rival tradicional. Vamos procurar vencer e fazer uma grande apresentação para irmos mais confiantes para a partida lá do Chile”, afirmou o técnico Zé Ricardo. O treinador do Flamengo, Paulo César Carpegiani, não confirmou os titulares, mas garantiu a estreia do atacante colombiano Marlos Moreno, que chegou ao clube no início da temporada. No Vasco, a principal dúvida é a presença do meia Nenê, que tem acerto verbal com o São Paulo e vive clima de despedida no Rio. FLAMENGO Gabriel Batista; Rodinei, Thuler, Léo Duarte, Renê; Rômulo, Cuéllar e Jean Lucas; Marlos Moreno, Vinicius Júnior, Lincoln. T.: Paulo César Carpegiani VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington, Desábato, Evander, Wagner e Paulinho; Andrés Ríos. T.: Zé Ricardo Estádio: Maracanã, no Rio Horário: 17h deste sábado Juiz: Bruno Arleu de Araújo