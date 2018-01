Chuva em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Quase 4 mil pessoas foram afetados pelas chuvas desta última. Ao menos é o que diz a Defesa Civil do Paraná em um relatório sobre os efeitos climáticos registrados entre os dias 20 e 25 de janeiro.

O total de pessoas afetadas foi de 3.888. Foram 20 ocorrências em 17 municípios do Estado. A cidade mais afetada foi Umuarama, no Oeste do Paraná, onde as enxurradas afetara um total de 2.096 pessoas desde o dia 20.

Curitiba teve 113 pessoas afetadas e pessoas desalojadas (11) devido às tempestades. Todas permaneciam desalojadas até esta sexta-feira. Além disso, 23 casas foram danificadas.

A cidade que teve mais casas danificadas foi Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba), com 70. A causa foram os alagamentos registrados no município. Além disso, 280 pessoas foram afetadas. Também houve problemas em Colombo, com 25 pessoas desalojadas – o maiore número entre as cidades atingidas.

No Litoral, houve deslizamentos que afetaram 500 pessoas em Guaraqueçaba.