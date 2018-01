Ator James Franco é removido de capa de revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusado por pelo menos cinco mulheres de ter cometido assédio sexual, o ator James Franco teve sua imagem removida da capa de uma edição especial da revista americana "Vanity Fair". Durante a temporada das premiações, a publicação tradicionalmente estampa uma de suas edições com atores e atrizes hollywoodianos que foram destaque. Na edição deste ano aparecem Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Robert De Niro e outros. Franco, que havia posado para essa edição, foi removido digitalmente. "Tomamos a decisão de não incluir James Franco quando soubemos das acusações contra ele", disse um porta-voz da "Vanity Fair" ao site da revista "The Hollywood Reporter". Franco enfrenta essas denúncias que venceu o Globo de Ouro por melhor cômico por "Artista do Desastre", no último dia 7. Ele nega as imputações. Ao apresentador Stephen Colbert, o ator afirmou que se responsabiliza por seus atos e que as denúncias que surgiram contra ele no Twitter eram "imprecisas". Seu "apagamento" vem na esteira de um coro cada vez que se insurge contra o assédio sexual em Hollywood e que resultou em campanhas como a #MeToo (eu também) e "Time's Up" (o tempo acabou). Talvez até por isso o Oscar tenha se antecipado e tentado evitar controvérsias: Franco não aparece entre os indicados a melhor ator, a despeito de sua vitória no Globo de Ouro, e seu colega Casey Affleck, acusado de condutas semelhantes, não participará da tradicional apresentação do prêmio de melhor atriz.