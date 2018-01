Suspeito de abusar de criança de 6 anos é preso em Fazenda Rio Grande

Um homem, de 51 anos, suspeito por um crime de estupro de vulnerável, que vitimou uma criança de 6 anos de idade, foi preso no final da tarde de quinta-feira (25), pela equipe de investigação do Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). A prisão aconteceu no bairro, Santa Terezinha, em Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba).

