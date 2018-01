Paraná muda discurso e promete titulares contra o Londrina

O técnico do Paraná, Wagner Lopes: "Precisamos colocar em campo o que tenho de melhor” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube mudou o discurso e promete usar força máxima diante do Londrina, neste domingo (28), às 17 horas, pela 3ª rodada da Taça Dionísio Filho – equivalente ao 1º turno do Campeonato Paranaense.

Antes da partida da 2ª rodada, o técnico do Paraná clube, Wagner Lopes, havia indicado que usaria uma equipe reserva nas rodadas seguintes. Isso porque o clube iria priorizar a partida pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (1/2), diante do URT, em Minas Gerais. Esse duelo é um jogo único. Se por um lado o Paraná decidirá a vaga fora de casa, por outro terá a vantagem do empate.

Contudo, o discurso mudou depois que o Paraná levou 3 a 0 do Atlético, na quarta-feira (24). Para Lopes, o duelo com o Londrina também é visto como um clássico. “A derrota num clássico por 3 a 0, tira a confiança. Temos que resgatar isso”, disse o treinador. “A gente sabe que pode contar com os dois times (titular e reserva), mas as necessidades de vitória são enormes, então precisamos colocar em campo o que tenho de melhor”, continuou. “Não vai ser um jogo fácil, precisamos avaliar bem quem vai entrar para ter um time competitivo”.

Em duas rodadas da taça Dionísio Filho, o Paraná perdeu duas vezes. Está em último lugar no grupo A. Apenas os dois melhores do grupo – que tem seis times – avançam às semifinais. Lopes disse que cobrou melhorias na equipe. “Tivemos uma conversa olho no olho”, falou ele. “Não podemos perder sem duelar, como perdemos (para o Atlético). Tem mais um jogo em casa, precisamos apresentar um futebol digno”.

Lopes poderá contar com as estreias do volante Wesley Dias, ex-Estoril-POR, e do atacante Lucas Fernandes, emprestado pelo Fluminense. Os dois tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Lucas Fernandes tem boa chance de ser aproveitado no time titular, segundo o que indicaram os treinos da semana.

ADVERSÁRIO

Assim como o Paraná, o Londrina também joga pela Copa do Brasil na próxima semana – enfrenta o Real Desportivo em Porto Velho (RO). Por isso, o técnico Ricardinho (ex-Paraná) faz mistério sobre a escalação. O volante Anderson Leite deve ser poupado.

PARANÁ x LONDRINA

Paraná: Thiago Rodrigues; Alemão, Charles, Néris e Júnior; Leandro Vilela, Alex Santana, Zezinho, João Paulo (Wesley Dias) e Lucas Fernandes; Zé Carlos. Técnico: Wagner Lopes.

Londrina: César; Matheusinho, Dirceu, Luizão e Felipe; Germano, Marcinho, Rômulo e Thiago Primão; Gustavo Tocantins e Carlos Henrique. Técnico: Ricardinho.

Árbitro: Adriano Milczvski

Local: Vila Capanema, domingo, às 17 horas