Com 2ª melhor campanha do Paulista, São Bento recebe a Ponte Preta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Bento recebe a Ponte Preta neste domingo, às 17h, no estádio Walter Ribeiro, o CIC, pela quarta rodada do torneio. Até aqui, o time dirigido por Paulo Roberto Santos ganhou de São Paulo e Bragantino e empatou com o Mirassol. Com os sete pontos somados, o São Bento ocupa a vice-liderança do Grupo C, atrás apenas do Palmeiras, com nove. Ainda invicto na competição, assim como Palmeiras e Ituano, o São Bento terá pela frente uma equipe que busca recuperação. Depois de estrear com uma vitória surpreendente sobre o Corinthians no Pacaembu, a Ponte Preta perdeu duas vezes no estádio Moisés Lucarelli. Primeiro, levou 1 a 0 do Linense e, nesta quinta, perdeu por 2 a 1, de virada, para o Santos. Mesmo com a campanha instavel, o time de Campinas está em segundo lugar no Grupo B, com três pontos, mesmo número do São Caetano, e atrás apenas do São Paulo. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Caetano enfrenta o Novorizontino neste sábado, às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A equipe do ABC vem de um importante triunfo sobre o Linense, fora de casa, e busca uma nova vitória para embalar no Campeonato Paulista. Até a rodada passada, o São Caetano, campeão da Série A-2 na temporada passada, tinha a pior campanha do torneio. Mas, com os três pontos conquistados em Lins, já subiu na tabela do Grupo B. Agora, o "Azulão" soma três pontos e está empatado com a Ponte Preta, mas leva a pior no saldo de gols. Já o Novorizontino busca recuperação diante de sua torcida. O time do interior ganhou quatro pontos nas duas primeiras rodadas, mas foi derrotado pelo Botafogo, nesta quarta-feira, em Ribeirão Preto.