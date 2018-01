Chuva provoca alagamentos em bairros do Rio de Janeiro

A chuva desta sexta-feira (26) na cidade do Rio provocou alagamentos em vias de diferentes bairros. Entre 19h30 e 19h45 choveu nos bairros de Madureira e de Piedade, na zona norte; em Bangu, na zona oeste; e na Estrada Grajaú/Jacarepaguá.

O alagamento de muitas vias provocou engarrafamento no trânsito. Os motoristas enfrentaram congestionamentos em acessos à Ponte Rio Niterói e retenção no Viaduto do Gasômetro e no Trevo das Forças Armadas, na zona norte.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que um sistema de baixa pressão vai influenciar o clima da cidade nas próximas horas e manter as condições para a ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados, com intensidade entre fraca e moderada, ocasionalmente forte.

Durante a noite, a previsão é de ventos moderados, mas, na madrugada de sábado (27), devem ocorrer ventos fracos a moderados e chuva fraca a moderada, em pontos isolados.

Ressaca no Sul e Sudeste

Segundo o Climatempo, o mar ficará agitado, durante o fim de semana, nas praias na Região Sul e em grande parte do Sudeste do Brasil. Segundo os meteorologistas, a agitação começou nesta sexta (26) e deve continuar até a tarde de domingo (28) e a altura das ondas diminuirá à noite. O alerta de ressaca feito pela Marinha do Brasil vale para várias áreas de faixa litorânea do Rio Grande do Sul ao Norte do Rio de Janeiro.