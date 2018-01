Botafogo enfrenta o Boavista em duelo pela liderança na Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo tem, neste domingo, às 17h, no Engenhão, um confronto direto que vale a liderança do Grupo C da Taça Guanabara. A equipe alvinegra encara o Boavista pela quarta rodada da competição e depende de um triunfo para assumir a ponta. Com cinco pontos e ainda invicto na competição, o Botafogo conquistou sua primeira vitória na temporada na quinta-feira passada, diante do Macaé. E, agora, tenta embalar rumo às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Felipe Conceição segue com dois problemas para esse confronto. O goleiro Gatito Fernández e o zagueiro Joel Carli estão com lesões musculares e ainda não foram liberados para atuar. No gol, Jefferson, que foi um dos destaques da vitória sobre o Macaé por 2 a 1, segue como titular. Na defesa, Marcelo forma dupla com Igor Rabello. Se o Botafogo está invicto na Taça Guanabara, o mesmo não se pode dizer do adversário de domingo. O Boavista é líder, com seis pontos, mas foi derrotado em Bacaxá pelo Macaé na segunda rodada. Em seu último jogo, ganhou do Madureira por 1 a 0, no Rio de Janeiro. BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia; Luiz Fernando, Brenner, Rodrigo Pimpão. T.: Felipe Conceição BOAVISTA Rafael; Thiaguinho, Gustavo, Kadu, Júlio César; Douglas Pedroso, Willian Maranhão, Erick Flores, Caio Cézar; Cláudio Maradona, Leandrão. T.: Eduardo Allax Estádio: Engenhão Horário: 17h deste domingo Juiz: João Batista de Arruda