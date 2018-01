Secretário de Estado dos EUA viaja à América Latina na próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, fará a partir da próxima quinta-feira (1º) uma viagem à América Latina dedicada a discutir a crise na Venezuela e a ida de Donald Trump à Cúpula das Américas, em abril. A visita pela região começará pela Cidade do México, onde ele será recebido pelo presidente Enrique Peña Nieto. Na pauta da reunião, deverão entrar temas como imigração, o muro na fronteira e as negociações do Nafta. A crise venezuelana será o principal tópico de discussão dos encontros de Tillerson com o colombiano Juan Manuel Santos em Bogotá, no dia 6, e com o argentino Mauricio Macri em Buenos Aires e Bariloche, nos dias 3 e 4. Antes da visita a Santos, o chefe da diplomacia americana ainda passará por Lima para reunião com o presidente Pedro Pablo Kuczynski e o acerto dos detalhes da chegada de Trump à cidade para a Cúpula das Américas. Tillerson chega seis meses depois que o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, esteve na região e reforçou a crítica americana ao regime chavista. Pence também visitou Santos e Macri.