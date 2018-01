Acordo entre UE e Mercosul será desafio, diz Macron após encontro com Macri

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente francês Emmanuel Macron disse ter expressado "claramente" ao presidente argentino Mauricio Macri suas preocupações em relação ao acordo entre União Européia e Mercosul -negociação que já se arrasta por quase duas décadas. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (26), em Paris. Um dos principais entraves ao acordo é a resistência europeia em ampliar as cotas de importação de carne bovina da América do Sul. "Está claro que [o acordo] será um desafio, sobretudo para o setor bovino, porque permitirá a entrada de volumes de carne sul-americana nos países europeus sem tarifas aduaneiras", afirmou o presidente francês. Na quinta (25), Macron garantiu aos pecuaristas de seu país que iria indicar a Macri os limites que a França não quer ultrapassar nessa negociação –os empresários e sindicatos franceses pressionam para que a carne, especialmente a bovina, não seja incluída no acordo. "Acho que é desejável e tecnicamente possível achar uma via que permita responder aos objetivos do Mercosul, e em particular da Argentina, e aos objetivos da União Europeia, e em particular da França", disse Macron. Macri chegou a Paris vindo de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial.