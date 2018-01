Fluminense visita o Madureira em busca da primeira vitória e 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Madureira neste domingo, às 19h, em busca da primeira vitória em 2018. O time tricolor ainda não emplacou na temporada e corre sério risco de nem se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Com apenas dois pontos somados e um gol marcado em três partidas, o Fluminense não tem nem a confiança do técnico Abel Braga. Depois do empate com a Portuguesa-RJ, ele classificou a atuação de seu time como "horrorosa" e afirmou que não acredita na classificação. Para enfrentar o Madureira, o Fluminense tem ainda mais dois problemas para superar no meio-campo. Douglas, contundido, e Sornoza, suspenso por ter recebido cartão vermelho, não estarão em campo. Esses desfalques se juntam à remodelação que o clube está sofrendo. Depois da saída do meia Gustavo Scarpa para o Palmeiras, o centroavante Henrique Dourado ainda não definiu se continuará no Fluminense. O Madureira também não está em bom momento na Taça Guanabara. Com dois empates em três partidas, a equipe tem o mesmo número de pontos do Fluminense e só o supera por causa do saldo de gols. Com isso, ambos entram em campo com dependência exclusiva da vitória para seguir com chances no primeiro turno do Carioca. MADUREIRA Douglas, Filippe, Danrlei, Edmário, Douglas Lima; Leandro Carvalho, Rezende, William, Luciano Naninho; Téssio, Souza. T.: PC Gusmão FLUMINENSE Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibãnez; Gilberto, Jadson, Marlo Freitas, xx, Ayrton Lucas; Marcos Júnior, Pedro. T.: Abel Braga Estádio: Los Larios, no Rio de Janeiro Horário: 19h deste domingo Juiz: Maurício Machado Coelho Júnio