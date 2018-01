No aniversário de 81 anos da mãe, Xuxa pede 'um milagre' e emociona internautas 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa, 54, emocionou internautas com uma declaração para a mãe, Alda Meneghel, que completa 81 anos nesta sexta (26). Em relato publicado no Instagram, que acompanha um vídeo com fotos de família em diversos momentos, a apresentadora da Record disse que há anos "pede um milagre". "Minha Aldinha hoje faz 81 anos. Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar. Tem alguns anos que a minha guerreira tá fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente. tem alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só deu amor pra quem a conheceu. Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que eu peço um milagre", escreveu a artista. "Te amo e se pudesse daria alguns anos da minha vida pra vê-la sem dor, falando, abraçando. Cantando um pequenino grão de areia", completou. As fotos do vídeo eram embaladas pela cação "Pequenino Grão de Areia", uma das músicas preferidas de Alda. Fãs manifestaram carinho e se emocionaram com os dizeres de Xuxa. "Que bela declaração de amor, Xuxa. Eu sempre fui muito apegado à minha mãe e, agora que estou morando em outra cidade, sinto muito a falta dos abraços e beijos dela"; "Amor de mãe, um amor além da vida"; e "Linda homenagem ao amor mais genuíno que possa existir" foram alguns dos comentários deixados por internautas. Em outro vídeo, também publicado na mesma rede social, Xuxa mostrou um vídeo em que canta a mesma música para Alda, que se emociona na piscina. O registro foi feito em 25 de dezembro de 2017. "No Natal, eu pude fazer o que ela sempre fez pra gente: agarrar e cantar", escreveu Xuxa na legenda do vídeo. Alda tem Mal de Parkinson e já sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral). Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo em agosto de 2017, Xuxa disse que a mãe "não anda, não fala".