'BBB 18': Ana Paula diz que Mahmoud foi injusto com sua indicação ao paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira emparedada da 18ª edição do "BBB", Ana Paula está se sentindo injustiçada. Indicada pelo líder Mahmoud ao paredão, ela só conhecerá seu rival no domingo (28), mas já está espalhando para os colegas que ficou descontente com a indicação. "Ele me indicou sem pensar. Se não estivesse com o meu nome na cabeça, ele tinha pensado um segundo. Ele não pensou", desabafou Ana Paula com Breno. O voto do líder, de fato, aconteceu quase que de supetão na quinta-feira (25). No mesmo minuto em que ganhou a prova, Mahmoud foi questionado por Thiago Leifert sobre quem iria indicar. Sem nem esperar o apresentador terminar de falar, ele já respondeu o nome da catarinense. Na verdade, o conflito entre os dois já estava rolando desde o início da semana, quando Ana Paula se referiu a Mahmoud como "viado". O sexólogo ficou chateado com o rótulo e conversou com a sister, que se desculpou. "Não quero ficar conhecido por esse aspecto da minha personalidade, existem vários outros", desabafou Mahmoud. "Fiquei magoado com o jeito que ela falou, foi de uma forma que me magoou muito", disse ele para Paula.