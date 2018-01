São Paulo acerta com Nenê por dois anos

BRUNO GROSSI E BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nenê é o novo reforço do São Paulo. Nesta sexta-feira, o meia-atacante de 36 anos resolveu abrir mão das dívidas que tinha para receber do o Vasco da Gama e ficou livre para acertar com o clube paulista. O Tricolor pagará cerca de R$ 250 mil por mês pelo veterano, que pediu um contrato com duas temporadas de duração, ou seja, até o fim de 2019. Faltam detalhes burocráticos para que a contratação seja anunciada, provavelmente depois do jogo contra o Corinthians, marcado para as 17h deste sábado, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. As conversas para fechar com Nenê foram rápidas. Na última terça-feira, quando o negócio tornou-se público, o clima já era de confiança para que o camisa 10 saísse do Vasco para jogar pelo São Paulo. O jogador aceitou reduzir o salário - no clube carioca, recebia R$ 400 mil -e só lutou mais para ter um vínculo mais longo com os tricolores, que inicialmente pensavam em um contrato de somente um ano. Nenê se esforçou para a mudança para poder realizar o sonho de defender o clube de coração. Nenê só dependia do Vasco para o acordo se concretizar. Durante a noite desta sexta-feira, o jogador fez uma reunião com o presidente do clube carioca, Alexandre Campello, e obteve a liberação. Por isso, ele nem participará do clássico contra o Flamengo, marcado para este sábado, no Maracanã. O São Paulo considerou o negócio uma grande oportunidade de incrementar a qualidade técnica do elenco e de gastar pouco por um reforço de nome. Apesar de momentos conturbados no Vasco, com reclamações de estrelismo e pedidos para deixar a equipe na última temporada, o Tricolor assegura que colheu boas referências sobre o atleta. Uma das sinalizações positivas para a contratação foi de Diego Lugano. O ex-zagueiro atuou com Nenê em 2011 e 2012 pelo Paris Saint-Germain, da França, e agora volta ao São Paulo para trabalhar como dirigente. Outro incentivador da negociação foi o coordenador de futebol Ricardo Rocha. As tratativas foram feitas com com o agente Gilva Costa e a empresa Soccer Frame. Antes de Nenê, o Tricolor já havia contratado o goleiro Jean, do Bahia, o meia-atacante Diego Souza, do Sport, e o zagueiro Anderson Martins, também do Vasco. A diretoria ainda busca atacantes de velocidade e um lateral-direito no mercado, mas não tem pressa. A ideia é apostar na paciência e em avaliações aprofundadas para não gastar dinheiro à toa.