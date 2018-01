Chuva provoca inundações e quedas de árvores em Ubatuba, no litoral paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma chuva de forte intensidade, acompanhada de rajadas de vento, provocou estragos nesta sexta-feira (26) em Ubatuba (a 226 km de São Paulo), no litoral norte do Estado. Segundo informações da Defesa Civil de São Paulo, ruas foram inundadas e houve o registro de quedas de árvores. Os bairros mais atingidos foram Ubatumirim, Figueira, Almada e Horto Florestal. Os córregos Rio Grande, Acaraí e Tavares transbordaram, mas não foi necessário retirar moradores de suas casas. Na praia da Almada, quatro árvores de grande porte caíram e uma delas atingiu a rede elétrica. Os moradores da região ficaram sem luz. O temporal provocou ainda queda de barreiras em vários pontos do trecho de serra na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba, no litoral norte, a Taubaté, na Vale do Paraíba. A pista foi interditada durante a tarde e liberada à noite. Apesar das inundações, quedas de árvores e barreiras, a Defesa Civil não registrou pessoas feridas, mortas ou desabrigadas.