Com seio parcialmente à mostra, Madonna lamenta falta de amigos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 59, publicou uma foto em que aparece com parte do seio à mostra -um rabisco em forma de x tampa a maior parte- no seu Instagram (https://www.instagram.com/p/BeZUYzQhLst/), nesta sexta (26). Na foto, em que ela aparece segurando uma bolsa da marca de luxo Louis Vuitton com a estampa de Monalisa, a artista também exibe grillz nos dentes (uma espécie de aparelho ortodôntico, mas que é usado como item estético). Na legenda, a americana, que desde o ano passado mora em Lisboa, em Portugal, escreveu: "Ainda babando por essa bolsa", acompanhada de hashtags como #SemAmigos e #LisboaÉLonge.