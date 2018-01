A caminho do SP, Nenê se despede do Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após fechar a transferência para o São Paulo em uma operação que deve ser anunciada de forma oficial neste sábado (27), o atacante Nenê escreveu uma mensagem de despedida para a torcida do Vasco no Instagram ressaltando a história que construiu no clube (https://www.instagram.com/p/Beb0q47HM30/). Agradecendo a compreensão da diretoria para liberá-lo para um "novo desafio", o atacante disse que sempre terá um carinho especial pelo clube que defendeu desde 2015. "O amor e o respeito que obtive de vocês torcedores, companheiros e funcionários durante esse tempo, até em momentos difíceis jamais esquecerei. Essa história é nossa e nunca sairá do meu coração. Eu agradeço a direção por entender a situação, e permitir viver um novo desafio na minha vida", escreveu. O São Paulo pagará cerca de R$ 250 mil por mês pelo veterano, que pediu um contrato com duas temporadas de duração, ou seja, até o fim de 2019. Faltam detalhes burocráticos para que a contratação seja anunciada, provavelmente depois do jogo contra o Corinthians, marcado para as 17h deste sábado, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Veja a mensagem de Nenê na íntegra: "Hoje me despeço deste gigante. O Vasco me abriu as portas em 2015 e, de lá pra cá, tem sido a minha casa. Um local no qual conquistei, trabalhei, triunfei e aprendi a respeitar com todo o meu coração. Vivi muita coisa boa com essa camisa, com momentos únicos, que ficarão pra sempre na minha memória. O amor e o respeito que obtive de vocês torcedores, companheiros e funcionários durante esse tempo, até em momentos difíceis jamais esquecerei. Essa história é nossa e nunca sairá do meu coração. Eu agradeço a direção por entender a situação, e permitir viver um novo desafio na minha vida. Obrigado aos torcedores cruz-maltinos. Estarei sempre na torcida!"