Wozniacki bate Halep, conquista 1º Grand Slam e assume liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo nervoso, repleto de reviravoltas e disputado em alto nível, a dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou o Aberto da Austrália ao vencer a romena Simona Halep por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-2), 3/6 e 6/4. O título tem duplo significado para Wozniacki. Além de ser o primeiro Grand Slam de sua carreira, a dinamarquesa também assumiu a liderança do ranking da WTA, que estava nas mãos de Halep. Wozniacki, que havia sido vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2009 e 2014, agora tem 28 títulos na carreira e o fim da sensação de “quase” em torneios desta importância. Para Halep, fica o gostinho de mais um quase em torneio desta importância. Finalista de Roland Garros em 2014 e 2017, a tenista segue sem conquistar um Grand Slam e ainda perdeu a liderança do ranking. No jogo deste sábado (27), Wozniacki começou melhor. Abriu vantagem com uma quebra, teve o saque para fechar o primeiro set, mas desperdiçou. Halep sobreviveu ao 5 a 3 e levou a decisão ao tie-break, que foi vencida pela dinamarquesa. No segundo set, o equilíbrio predominou nos seis primeiros games, com as duas tenistas vendendo caro cada ponto e Halep salvando quatro break points logo sem seu primeiro serviço. Depois de pedir atendimento médico e medir a pressão -fazia aproximadamente 30° C durante a partida-, a romena conseguiu uma quebra e fez 6 a 3.