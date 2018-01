Pabllo Vittar vai estrear na Sapucaí como destaque da Beija-Flor 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tradicional escola de samba Beija-Flor de Nilópolis convidou a cantora Pabllo Vittar, 23, para sair como destaque em um dos carros da agremiação na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que a drag queen desfile na passarela do samba. Com o enredo "Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu", a agremiação contará a história do monstro do Dr. Frankenstein, de autoria de Mary Shelley. A obra da escritora britânica completa 200 anos neste ano. "Quero agradecer a Beija-Flor pela excelente recepção, está tudo maravilhoso e será um Carnaval inesquecível", disse a drag queen, durante ensaio na quadra da escola na última quinta (25). Também estiveram presentes os atores Marcello Melo Jr, Biel Maciel e Isabella Santoni. De acordo com a escola, Pabllo Vittar será destaque da quarta alegoria, que abordará o preconceito e a intolerância. A estrela dos hits "K.O.", "Corpo Sensual" e "Sua Cara", posou para selfies com os componentes e autografou uma camisa temática da agremiação que será sorteada entre os fãs através da página da Beija-Flor no Facebook. A Beija-Flor será a última escola a desfilar na segunda, dia 12 de fevereiro. Antes disso, a escola ensaia na avenida Atlântica, em Copacabana, no próximo domingo (28), às 14h, com concentração no Posto 6.