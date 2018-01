Grupo invade festa em Fortaleza e mata várias pessoas a tiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou diversas pessoas mortas e feridas na madrugada deste sábado (27) no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, no Ceará. Elas participavam de uma festa conhecida como "Forró do Gago", realizada em local próximo à Arena Castelão, e foram atingidas por tiros disparados por homens que invadiram o local. A Polícia Militar confirma a chacina, mas ainda não precisa o número exato de mortos e feridos. Fotos que circulam nas redes sociais indicam a presença de vários corpos no local, com muitos ferimentos e sangue, e mencionam mais de dez mortos. Nas fotos, a grande maioria das vítimas é composta por mulheres. Um policial militar que falou com a reportagem confirmou que há um número considerável de mortos. Seis feridos, sendo três homens, duas mulheres e um menino de 12 anos (que levou um tiro na perna), foram encaminhados para o Instituo Doutor José Frota, maior centro médico de urgência da Prefeitura de Fortaleza. Todos os feridos encontram-se em estado estável, sem risco iminente de morte, e seguem em atendimento. Os criminosos teriam chegado em três carros, fortemente armados, e teriam entrado atirando no clube onde era realizada a festa.