Após polêmica entre pai e filha, Ana Clara e Breno protagonizam 1º beijo do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após causar polêmica por trocar selinho com o pai -considerado longo demais por internautas-, Ana Clara, a filha da família Lima, protagonizou com Breno o primeiro beijo do "Big Brother Brasil 18", reality da Globo. O momento aconteceu na madrugada deste sábado (27), enquanto rolava a primeira festa da casa, que teve decoração mística e participação do DJ Alok. Os dois conversavam quando Breno confessou que não tinha interesse em ficar com Jaqueline -aposta de muitos integrantes da casa. "Eu sei, eu vi na sua cara. Está na sua cara que você está desconfortável", disse a fila de Ayrton. "Você é uma menina em quem eu chegaria", respondeu Breno, que, pouco depois, beijou a colega de confinamento.