Jornal espanhol chama santista Rodrygo de 'o próximo Neymar'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal "Mundo Deportivo" se empolgou ao apresentar o atacante santista Rodrygo ao público catalão. Em texto assinado por Toribio Blanco, o chefe de seu departamento de futebol, o periódico afirma que o garoto de 17 anos vem "assombrando" no Brasil e "quebrando os recordes de Neymar." O texto foi publicado depois que Rodrygo foi peça decisiva na vitória santista sobre a Ponte Preta (2 a 1) pelo Campeonato Paulista na quinta-feira. Segundo o "Mundo Deportivo", a imprensa brasileira não consegue acreditar em como dois "projetos" de melhor do mundo tenham aparecido na Vila Belmiro em tão pouco tempo. O jornal diz que o atacante já está sendo chamado de "raio", não por sua velocidade, mas pelo ditado popular de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O texto também compara os números de Rodrygo na adolescência com os de Neymar na mesma fase da vida e mostra que Rodrygo leva vantagem sobre o astro do PSG. "Rodrygo, como Neymar, seu ídolo, arranca pela esquerda, tem uma técnica prodigiosa, arranque, passe, chegada e gol. Foi capitão das categorias e base do Santos e assinou seu primeiro contrato com a Nike aos 11 anos (Ney com 13), estreou no time de cima do Peixe com 16 (Ney com 17) e marcou seu primeiro aos 17 anos e 16 dias (Ney com 17 anos e 40 dias contra o Mogi Mirim em 2009)." Depois de traduzir ao espanhol uma declaração do técnico santista Jair Ventura sobre o uso das promessas da base no time de cima, o "Mundo Deportivo" lembra que o Santos acaba de repatriar o atacante Gabigol, que há pouco tempo também foi considerado uma promessa, mas cuja carreira "estancou". "Agora no Brasil todos já falam de Rodrygo", diz o texto.