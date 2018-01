Cristiano Ronaldo diz que gosta de viver em Madri e ama Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a rumores de que está descontente e pode deixar o Real Madrid ao final da atual temporada, o atacante Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista para o site chinês "Dongqiudi" no qual disse que gosta de viver na cidade e ama o clube que defende desde 2009. Eleito o melhor jogador do mundo no prêmio que é oferecido anualmente pelo site, que pertence a Suning, grupo que comanda a Inter de Milão, o jogador deu indicações que pode ficar no clube, embora a pergunta fosse direcionada à cidade. "Claro, eu realmente gosto de morar aqui. Eu vivi nesta cidade desde 2009 e adoro o clima e as pessoas aqui. Está perto de Portugal e posso chegar lá de carro. A Espanha também é um país excelente, eu amo muito. Claro que ainda quero ficar aqui [na cidade], adoro este clube, eu realmente gosto da vida aqui", disse. Os rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo na próxima temporada ganharam força depois que o jornal "AS" publicou na última semana jornal "AS" que Cristiano estava decidido a sair e voltar para o Manchester United. Dias depois, o jornal português "Record" publicou que o presidente Florentino Peres liberou o empresário Jorge Mendes a ouvir propostas por Cristiano Ronaldo. O português estaria insatisfeito com a promessa não cumprida de aumento depois da conquista da última Liga dos Campeões.