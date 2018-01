Em alta no Fortaleza, Gustagol diz que ligação de Ceni definiu transferência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com oito gols marcados em cinco partidas na temporada (contando dois amistosos e três rodadas do Campeonato Cearense), o atacante Gustavo é o grande destaque do Fortaleza comandado pelo técnico Rogério Ceni em 2018. Apelidado de Gustagol, o jogador que pertence ao Corinthians foi convencido a jogar no novo clube justamente por conta de uma ligação do ex-goleiro do São Paulo enquanto passava férias nos Estados Unidos. "Meu telefone tocou, atendi e era o Rogério. Conversamos por um bom tempo e ele me explicou que gosta de jogar com centroavante e que me queria no time dele. Logo depois de desligarmos eu não pensei duas vezes e liguei para o meu empresário orientando a aceitar", revelou o jogador em entrevista ao programa "Esporte Fantástico", da Record TV. Aos 23 anos, Gustagol foi revelado pelo Taboão da Serra na Copa São Paulo de Juniores de 2014 e defendeu profissionalmente o Criciúma antes de ser comprado pelo Corinthians, em 2016. Sem fazer gols pelo clube paulista, foi emprestado a Bahia e Goiás em 2017 e fechou com o Fortaleza um novo empréstimo até o fim deste ano. O início de temporada é empolgante, com quatro gols marcados no primeiro jogo do Cearense, contra o Uniclinic, e depois mais um contra o Maranguape e outro contra o Iguatu - um de bicicleta e um de voleio. "Nunca tinha marcado em estreia na minha carreira, ainda mais quatro gols. Fiquei muito feliz, mas agora é colocar os pés no chão, né?", conta o jogador. O próximo desafio do Fortaleza é neste domingo, às 16h, contra o Horizonte. O time de Rogério Ceni ainda volta a jogar na quarta-feira, diante do Tiradentes, em partida atrasada da primeira rodada do Estadual.