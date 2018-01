Show no Guairão abre a 35ª Oficina de Música de Curitiba

Será aberta neste sábado (27/1), às 19h, no Teatro Guaíra, a 35ª Oficina de Música de Curitiba. A Camerata Antiqua de Curitiba, o Vocal Brasileirão, a pianista Cristina Ortiz e a cantora Jane Duboc fazem um concerto em homenagem ao compositor Tom Jobim.

O concerto começa com a Camerata apresentando duas obras clássicas – Coronation Anthems, de Georg Friedrich Haendel, e o Concerto para Piano nº 4 em Sol Maior, de Ludwig van Beethoven – sob a regência do maestro Abel Rocha. A pianista Cristina Ortiz, brasileira de destaque no cenário internacional, será solista na apresentação da obra de Beethoven.

Na segunda parte, a Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba (grupo de instrumentistas da Camerata) acompanha o Vocal Brasileirão e a cantora Jane Duboc, no repertório de composições de Tom Jobim. Com direção artística de Vicente Ribeiro, esse programa encerra as comemorações dos 90 anos de nascimento do compositor (1927-1994).

A fusão entre a música erudita e a música popular brasileira é a marca desta edição, que durante 13 dias oferecerá uma intensa programação musical por toda a cidade. O concerto de abertura vai dar uma demonstração do que será a 35ª edição da Oficina de Música. Pela primeira vez, os cursos e espetáculos dos núcleos de música erudita e popular serão realizados simultaneamente. O concerto reflete essa fusão entre as duas áreas.

Serviço

Concerto de Abertura: Camerata Antiqua de Curitiba e Cristina Ortiz (piano), regência maestro Abel Rocha; Orquestra de Câmara Cidade de Curitiba, Vocal Brasileirão e Jane Duboc, direção musical de Vicente Ribeiro.

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Teatro Guaíra

Data: 27 de janeiro de 2018 (sábado), às 19h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (Atenção: será cobrada taxa adicional de R$ 6,00 pelo Disk Ingresso)

Maiores informações: www.oficinademusica.org.br