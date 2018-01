São Paulo acerta com atacante Tréllez, do Vitória

BRUNO GROSSI E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue reforçando a equipe para a temporada 2018. Um dia depois de chegar a um acordo por Nenê, o clube tricolor acertou a contratação do atacante Tréllez, destaque do Vitória do Campeonato Brasileiro passado. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte. O jogador colombiano assinará um contrato de quatro anos. O São Paulo irá desembolsar R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta de 28 anos. Tréllez é o quinto reforço são-paulino para a temporada. Além dele, a diretoria acertou com o goleiro Jean, o meia-atacante Diego Souza, o zagueiro Anderson Martins e o meia Nenê. O atacante se destacou no Brasileirão 2018 ao ajudar o Vitória a se livrar do rebaixamento. Na campanha, Tréllez marcou dez gols em 23 partidas. Após o bom desempenho apresentado na competição, o colombiano virou alvo de Corinthians e Santos - ele ficou perto de acertar com o clube de Parque São Jorge.