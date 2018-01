Cruzeiro muda postura sobre multa de R$ 10 mi por acordo com Fred e sanções

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro mudou radicalmente a sua postura sobre o pagamento da multa de Fred ao Atlético-MG. Mas o que fez o clube ter outro comportamento em relação ao caso? A ideia, a princípio, era protelar o pagamento o máximo possível para escapar do valor. Nesta sexta-feira (26), porém, o vice de futebol Itair Machado concedeu entrevista e deu outro parecer sobre o caso. O cartola disse que o clube pagará os R$ 10 milhões até a próxima terça-feira (30). A ação movida pelo Atlético-MG e a divulgação da carta de Fred ao clube fizeram o departamento jurídico e a diretoria tomarem outra postura em relação à multa. Cientes da dificuldade de evitar o pagamento do acordo, os dirigentes do Cruzeiro optaram por assumir a dívida. Há um documento em que Wagner Pires de Sá, presidente do clube, se compromete em pagar o débito do atleta com o ex-time. A imagem foi divulgada pelo jornal "O Tempo" e confirmada pelo UOL Esporte com pessoas ligadas ao jogador. A questão jurídica, que envolve a exigência de Fred, faz com que o Cruzeiro optasse pelo pagamento até a próxima terça-feira. Outro aspecto são as possíveis sanções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por conta da ação movida pelo Atlético-MG. Caso seja condenado, o clube pode ter até três punições: bloqueio e repasse de receita ou premiação que tenha direito a receber da CBF ou de outra federação; devolução de premiação ou título conquistado em competição organizada pela CBF; proibição de registrar novos atletas por um período entre seis meses e dois anos. Ao saber destas possibilidades, por informação de Fabiano Oliveira Costa, diretor jurídico do clube, o vice de futebol Itair Machado optou por se pronunciar e pagar o valor estipulado na rescisão de Fred com o Atlético-MG. Para quitar o débito do camisa 9 com o Atlético-MG, o Cruzeiro conta com o Banco BMG como parceiro. O clube possui uma linha de crédito na instituição financeira e não a utilizou completamente com os valores gastos para quitar atrasados e em contratações de atletas. O pagamento da multa de Fred se tornou uma prioridade depois do vazamento de documentos e, agora, a diretoria promete pagá-la até o fim do mês.