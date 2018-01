Burro 'lidera' fuga de ovelhas, e polícia precisa de reforço para contê-los 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acha que já viu de tudo nessa vida? E este caso de um burro que, liderando uma fuga de ovelhas, "obrigou" a polícia local a pedir reforço para contê-los? Pois é. O caso aconteceu numa área rural de West Covina, no Estado da Califórnia, nos EUA, e foi relatado pela polícia da cidade em sua página no Facebook nesta quinta (25). "Às 12h30, a polícia de West Covina recebeu um chamado [informando] que um rebanho de animais vagava pela área de Francisquito e Valinda. Oficiais encontraram várias ovelhas e cabras lideradas por um burro caminhando pelas ruas residenciais", diz o texto da rede social (https://www.facebook.com/WestCovinaPD/posts/1712742502080101). Segundo os agentes, os animais "não obedeceram os oficiais", que precisaram pedir ajuda ao xerife do departamento de Los Angeles. Ainda de acordo com o informativo, o dono foi localizado e se comprometeu a levar os "fugitivos" de volta para casa. Todos passam bem, assegura a polícia de West Covina.