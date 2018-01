Em gol com ajuda de Neymar, Cavani vira maior artilheiro da história do PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uruguaio Edinson Cavani se tornou neste sábado (27) o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, com 157 gols. O atacante abriu o placar na partida contra o Montpellier, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O placar parcial da partida aponta 1 a 0 a favor do PSG, em jogo ainda em andamento. Cavani marcou logo no início do primeiro tempo, em uma jogada que teve a participação de Neymar -os dois jogadores tiveram desentendimentos ao longo da temporada na briga pela função de cobrador de pênaltis do time. No lance, o brasileiro foi acionado na esquerda e serviu Rabiot, que passou de primeira para o uruguaio marcar dentro da pequena área. A comemoração de Cavani foi efusiva. O uruguaio festejou a marca de maior artilheiro da história do PSG tirando a camisa e correndo em direção da torcida. Em seguida, o atacante foi abraçado pelos companheiros de time, incluindo Neymar. Com a jogada bem-sucedida deste sábado, Cavani chega a 157 gols com a camisa do PSG e assim supera a marca do sueco Zlatan ibrahimovic, que anotou 156 pelo time da capital francesa.