Integrantes de uma quadrilha de traficantes de drogas sintéticas foram condenados pela Justiça de Guarapuava, região central do Estado. A juíza Liliane Bretiiwisser, da 1ª Vara Criminal, condenou 19 dos 21 investigados na Operação Bala da Noite, que investigou o tráfico deste tipo de droga em casas noturnas da região.

Os dois homens apontados nas investigações como líderes da organização criminosa foram condenados a 26 anos e 6 meses e 21 anos e 2 meses de prisão em regime inicial fechado. Há ainda um terceiro réu sentenciado a 19 anos. As outras penas variam de 1 ano e 8 meses a 13 anos e 9 meses de reclusão.

As investigações da Polícia Civil começaram em março de 2016, quando um traficante foi preso com cocaína e fez acordo de delação premiada. No dia 8 dezembro, a operação foi deflagrada. Na delação, o suspeito apontou dois empresários como os líderes do tráfico de ecstasy na cidade.