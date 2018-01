Bayern leva susto com gols relâmpago, mas vira sobre Hoffenheim no Alemão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quem acompanhava o Campeonato Alemão neste sábado (27) deve ter tomado um susto com o ímpeto ofensivo do Hoffenheim, que visitou o Bayern em Munique. Aos 12 minutos de jogo, o placar já mostrava 2 a 0 para os visitantes. Mas mesmo com a desvantagem inicial, o líder do campeonato se recompôs e 13 minutos depois já tinha empatado o jogo. No final, o principal time alemão acabou vencendo por 5 a 2. Jogando fora de casa, o Hoffenheim não se intimidou diante da animada torcida do Bayern e abriu o placar logo aos 3min com Mark Uth. O segundo sairia pouco mais de dez minutos depois, com Gnabry. Comandado por Robben e Lewandosky, o ataque do Bayern teve que entrar no jogo. O polonês diminuiu aos 25min e Boateng empatou ainda no primeiro tempo. Ainda que a igualdade persistisse no segundo tempo, o placar logo refletiria a superioridade técnica do time de Munique. Colman virou aos 18min do segundo tempo e três minutos depois o chileno Vidal ampliou de cabeça. Para validar o quarto o gol, o árbitro foi auxiliado pela tecnologia da linha do gol, já que a bola não chegou a tocar na rede e foi tirada por um zagueiro após cruzar a linha. No final, o brasileiro Rafinha, que entrou no decorrer do jogo, ainda achou espaço para fazer um cruzamento e deixar Sandro Wagner na cara do gol para marcar o quinto. O Bayern continua mais líder do que nunca no Alemão com 47 pontos e uma vantagem folgada em relação ao segundo colocado.