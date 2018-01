Doria descarta hipótese de não ter candidato do PSDB ao governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse neste sábado (27) que não há a menor hipótese de o PSDB não ter candidato próprio ao governo do Estado de São Paulo. "A hipótese é zero", afirmou. Questionado sobre declaração do governador Geraldo Alckmin da possibilidade de apoio a Márcio França (PSB), vice-governador, Doria afirmou que não iria fazer comentários sobre as palavras de Alckmin, a quem respeita e admira. "Mas como membro do PSDB, como prefeito da cidade de São Paulo, eu posso afirmar pessoalmente que o PSDB terá candidato ao governo do Estado de São Paulo. Não há a menor hipótese do partido que ocupa o governo há tantos anos abrir mão desta condição pra quem quer que seja", declarou. O prefeito afirmou que também tem respeito e bastante consideração por Márcio França, mas reforçou que a hipótese de o partido não ter candidato próprio é "zero". Quando foi questionado se ele é o nome do PSDB para concorrer ao cargo disse que ainda não está definido e que nem tem se apresentado desta forma. "Sou prefeito, tenho 'prefeitado', e feito bastante fotos aqui na cidade de São Paulo, inclusive sábados domingos e feriados", afirmou. "Não vejo nenhum sentido que o PSDB abra mão de ter uma candidatura legitimada por tantos anos, onde o próprio governador Geraldo Alckmin, José Serra, Mário Covas e outros ocuparam esta posição e muito bem. O PSDB faz um bom governo, não há razão nenhuma de abrir mão de ter um candidato, disputar e vencer e fazer mais uma vez um bom governo no Estado de São Paulo", disse. SERRA Aliados de Serra estariam se aproximando de França, depois que o senador anunciou que não seria candidato este ano. Segundo o Painel, Serra teria dito a deputados que ficou impressionado com os relatos sobre a capacidade de articulação do vice de Geraldo Alckmin.