Com dois gols de CR7, Real Madrid goleia Valencia fora e alivia crise

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vida do Real Madrid não está fácil. Longe do líder Barcelona no Campeonato Espanhol e eliminado na Copa do Rei pelo modesto Leganés na última quarta-feira (24), o time merengue voltou a campo neste sábado (27) contra o Valencia e conseguiu dar uma aliviada na crise. No estádio Mestalla, os comandados de Zinedine Zidane contaram com dois gols de Cristiano Ronaldo, um de Marcelo e outro de Kroos para golearem o adversário por 4 a 1, fora de casa, na 21ª rodada do Espanhol -Santi Mina descontou. A vitória leva o Real aos 38 pontos, ainda na quarta colocação da tabela, mas agora a dois justamente do Valencia, que estacionou nos 40 pontos. Os merengues só voltam a jogar no próximo sábado, quando visitam o Levante pelo Espanhol. Já a equipe do técnico Marcelino encara o Barcelona na próxima quinta-feira pela semifinal da Copa do Rei e, no domingo, visita o Atlético de Madri.