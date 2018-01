City acerta com zagueiro e terá reforço mais caro de sua história, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal "The Guardian" publicou neste sábado (27) que o Manchester City fechou a contratação mais cara de sua história e anunciará nos próximos dias o zagueiro Aymeric Laporte. De acordo com o diário, o clube inglês concordou em pagar 57 milhões de libras (cerca de R$ 255 milhões) ao Athletic Bilbao pela liberação do jogador. O valor recorde pago pelo City em uma transferência, até o momento, são as 55 milhões de libras pagas pela chegada do atacante De Bruyne em 2015. O acordo com Laporte, segundo o "The Guardian", valerá por cinco anos. Na Espanha, o Bilbao ainda não confirma o acerto, mas Laporte já foi liberado dos treinos. Segundo a imprensa espanhola, ele é esperado na segunda-feira em Manchester para finalizar os exames e assinar com o novo clube. O interesse do City em Laporte não é novo. Há algumas temporadas o time de Manchester vem sondando o jogador, mas o negócio esfriou depois que Laporte renovou com o Bilbao. Contudo, com Guardiola nada contente com a dupla de zagueiros (Mangala e Kompany), o nome de Laporte ganhou força para a janela de inverno. Aos 23 anos, Aymeric Laporte defendeu as seleções de base da França, mas ainda não foi convocado para a principal.