Com dois de Cristiano Ronaldo, Real Madrid goleia Valencia e alivia crise

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Longe do líder Barcelona no Campeonato Espanhol e vindo de eliminação na Copa do Rei para o modesto Leganés, o Real Madrid conseguiu amenizar sua crise. Neste sábado (27), o time de Zinedine Zidane contou com dois gols de Cristiano Ronaldo, um de Marcelo e outro de Kroos para golear o Valencia por 4 a 1 no Estádio Mestalla -Santi Mina descontou. O Real abriu o placar aos 15 minutos do jogo válido pela 21ª rodada do Espanhol. Após grande jogada envolvendo Bale, Marcelo, Benzema e Ronaldo, o português foi derrubado dentro da área por Montoya. Pênalti que o próprio camisa 7 converteu. Aos 37 minutos da etapa inicial, os visitantes ampliaram a vantagem. Desta vez, Benzema foi empurrado por Montoya, e a arbitragem marcou mais um pênalti, mesmo com a revolta dos jogadores do Valencia. Ronaldo mudou o canto e fez o segundo dos merengues. O Valencia foi para cima no segundo tempo e descontou aos 13 minutos. Parejo cobrou escanteio, Santi Mina apareceu livre no meio da área, viu a defesa do Real parar e escorou de cabeça para descontar para os donos da casa. O gol deu uma injeção de ânimo aos donos da casa, que ficaram muito perto do empate pouco depois. Porém, ao invés do segundo gol do Valencia, quem voltou a balançar as redes foi o Real. Marcelo e Asensio fizeram bela tabela pelo lado esquerdo, o lateral brasileiro entrou na área e chutou cruzado por baixo das pernas de Neto. Pouco depois, após mais uma troca de passes, Kroos recebeu de frente para o gol e chutou no canto, definindo o resultado final. A vitória levou o Real aos 38 pontos no Espanhol, ainda na quarta colocação da tabela, mas agora a dois justamente do Valencia.