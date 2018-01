DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dias após aceitar o convite do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva para voltar ao São Paulo como dirigente, o ex-zagueiro Diego Lugano chegou ao estádio do Pacaembu ao lado de Raí, diretor-executivo, e Ricardo Rocha, coordenador de futebol do clube, neste sábado (27), antes do clássico contra o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O uruguaio inicia funções administrativas e institucionais menos de dois meses após se despedir do futebol em campo e ganhou elogios do elenco. "Feliz que o Lugano está por perto, porque é um cara que representa muito para nós jogadores. Em 2017 ele foi muito importante mesmo às vezes sem estar dentro de campo, mas fora deu um suporte muito grande. Eles [Lugano, Raí e Ricardo Rocha] são ídolos do clube, jogadores que marcaram história no São Paulo. Ficamos felizes de olhar para o lado e ver essas pessoas do nosso lado, isso ajuda bastante. Espero que todos juntos possamos colocar o São Paulo onde ele merece estar", discursou o zagueiro Rodrigo Caio, um dos líderes do atual elenco. Lugano entrou em campo pela última vez em 3 de dezembro de 2017, no empate em 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão. Em seguida ele saiu de férias e passou a analisar as possibilidades que haviam sido abertas para seu futuro, como atuar por outro clube fora do país ou encerrar a carreira. O ídolo havia recebido um contato informal de Vinicius Pinotti, antecessor de Raí como diretor-executivo, para retornar ao São Paulo, mas posteriormente é que recebeu a oferta financeira e o detalhamento de suas funções e atribuições no cargo. O ex-zagueiro será dirigente, e não membro da comissão técnica, mas frequentará o CT da Barra Funda constantemente para colocar em prática a boa relação com o elenco. Lugano ainda terá missões institucionais, como representar o São Paulo em eventos e reuniões com federações. Ao lado de Raí, a ideia é formar uma diretoria de futebol forte, que imponha respeito e credibilidade.