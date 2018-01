Café do Paiol e mais 17 bares vão abrigar o Circuito Off

Na imagem, Clarissa Bruns vai apresentar canções do seu recente álbum “Entre” (2017) (foto: Simone Maurina/SMCS)

Com uma programação maior e mais intensa que na última edição, diversos bares da cidade vão entrar no clima da Oficina de Música com o Circuito Off. Serão 50 shows difundindo música em 18 estabelecimentos da cidade.

A novidade deste ano fica por conta da abertura do Café do Paiol, dentro do Teatro do Paiol, neste domingo (28), dia da estreia do Circuito Off, a partir das 15h. No espaço, que será comandado pelo Chef Paulo Zanatta, do bar Don Max, Clarissa Bruns vai apresentar canções do álbum Entre” (2017), com participação especial do violonista Vinícius Chamorro. O evento começa às 20h30 e é gratuito.

“A Oficina de Música de Curitiba cumpre sua função de promover espetáculos de qualidade em locais diversificados e o Circuito Off é mais uma opção de cultura e lazer”, destaca Glauco Solter, músico e organizador do Circuito Off.

De acordo com Solter, o objetivo da programação é promover o intercâmbio entre músicos locais e de outras cidades e também alcançar o público espectador em diversos locais.

“A Prefeitura e a Fundação Cultural abraçaram esse programa divulgando e ampliando a chancela do Circuito Off, que é parte integrante da programação da Oficina de Música”, explicou Solter.

Música instrumental, Jazz, MPB, Chorinho e Bossa Nova são alguns dos estilos musicais que serão apresentados ao público. As atrações do Circuito Off acontecem de 28 de janeiro a 8 de fevereiro.